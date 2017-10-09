Бывший президент "МЮ": "Трансфер Зидана не состоялся из-за Кантона"

Бывший президент "Манчестер Юнайтед" Мартин Эдвардс сообщил, что Зинедин Зидан мог перейти в английский клуб в 1995 году. Но, по его словам, главный тренер манкунианцев Алекс Фергюсон рассматривал полузащитника "Бордо" и Эрика Кантона как игроков, выступающих на одной позиции.

– Когда Зидан играл в "Бордо", наш главный скаут Лес Кершоу сказал, что нам нужно присмотреться к нему, – цитирует Sky Sports Эдвардса. – Я сказал об этом Алексу. Он отметил, что Эрик говорил ему о Зидане, но Фергюсон видел их игроками одной позиции.

Когда Алекс полетел во Францию, чтобы договориться с Кантона о продлении контракта (переговоры проходили во время 8-месячной дисквалификации игрока за удар фаната ногой. – Прим. "СЭ"). Он посчитал, что если позвать Зидана, это ослабит позиции Кантона. В итоге он решил оставить Эрика.