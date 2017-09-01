Бывший председатель "МЮ": "Хотели пригласить Венгера в клуб в 2001 году"

Бывший председатель "Манчестер Юнайтед" Мартин Эдвардс сообщил, что клуб рассматривал вариант с приглашением главного тренера "Арсенала "Арсена Венгера вместо Алекса Фергюсона. По его словам, шотландец хотел завершить карьеру, в связи с чем рассматривался вариант с приглашением французского специалиста.

- Решение Фергюсона закончить карьеру в 2001 году стало для многих сюрпризом, - цитирует Goal Эдвардса. - Как только мы поняли, что он всерьез рассматривает вариант с уходом, мы начали обсуждать с советом директоров, кто может его заменить.

Первым кандидатом был Венгер. Он возглавил "Арсенал" в 1996 году, у него было много успешных результатов. Мы считали, что именно он является лучшим кандидатом для того, чтобы заменить Фергюсона. Сам Венгер был заинтересован в этом предложении, он встретился со мной и бывшим исполнительным директором Питером Кеньоном. Потом у нас было еще несколько встреч.

Но Арсен был очень лоялен к бывшему председателю "Арсенала" Дэвиду Дейну, поэтому он отказался переходить к нам. Он чувствовал, что проделал определенную работу с клубом, и не хотел уходить.