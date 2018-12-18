Бывший помощник Фергюсона может вернуться в тренерский штаб "МЮ"

Майк Фелан может снова войти в тренерский штаб "Манчестер Юнайтед", утверждает The Telegraph. Специалист будет ассистировать Уле Гуннару Сульшеру, если норвежец возглавит клуб. Сульшер считается фаворитом на должность главного тренера после увольнения Жозе Моуринью.

Майк Фелан входил в тренерский штаб "МЮ" при Алексе Фергюсоне с 1999 по 2013 год, покинув клуб после отставки специалиста. После этого он работал в "Норвиче" и "Халл Сити". Последний он возглавлял в сезоне-2016/17 и был уволен в январе.

Сульшер защищал цвета "МЮ" как футболист с 1996 по 2007 год, а с 2008 по 2011-й работал с резервной командой. На данный момент он возглавляет "Мольде", с которым выиграл чемпионаты Норвегии-2011 и 2012, а два последних сезона финишировал вторым.