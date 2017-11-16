Бывший переводчик МЮ: "Ди Мария был куплен только потому, что футболки с его фамилией хорошо продавались"

Бывший переводчик "Манчестер Юнайтед" Дебора Гомес заявила, что аргентинский нападающий Анхель Ди Мария был приобретен клубом исключительно из экономических соображений. На момент перехода это был самый дорогой трансфер в истории "красных дьяволов".

– У меня была возможность общаться с ним, он был недоволен своим положением в клубе, – цитирует Esporte Informativo Дебору. – Во-первых, у него были проблемы с адаптацией, он мало с кем общался. Во-вторых, он понял, что клуб купил его не потому что думал "о, он принесет нам титулы, это хороший игрок". Нет. Они просто хотели заработать на продаже футболок с его фамилией.

Это я слышала в клубе, люди говорили. "Футболки с фамилией Ди Марии отлично продаются, так что давайте купим его". После того, как сэр Алекс Фергюсон покинул "Юнайтед", клуб потерял интерес к футболу. Деньги, деньги, деньги. "МЮ" зарабатывает деньги и все. Когда они решают, кого купить, в первую очередь поднимается вопрос "А кто принесет больше денег?". Они не думают о том, как принести радость болельщикам, они думают о том, как заработать денег.

Ди Мария перешел в "Манчестер Юнайтед" в 2014 году за 59,7 миллиона фунтов стерлингов. В сезоне-2014/15 футболка с его фамилией стала самой продаваемой в премьер-лиге.