Бывший нападающий "Зенита" станет игроком "Челси"?

Нападающий "Вест Бромвича" Саломон Рондон может стать игроком "Челси", сообщает Sky Sport Italia. Ранее лондонцы начали переговоры о переходе форварда "Ромы" Эдина Джеко, но они затянулись. Поэтому клуб решил начать рассмотрение других вариантов.
В текущем сезоне 28-летний венесуэлец, контракт которого рассчитан до 2019 года, провел за клуб 25 матчей во всех турнирах, забил пять голов и один раз ассистировал партнерам по команде.
Напомним, что с 2012 по 2014 год Рондон выступал за "Рубин". С 2014 по 2015-й был игроком "Зенита", после чего перешел в "Вест Бромвич".
svs
Ничего. Он ещё и бывший игрок Малаги.
17:54
guy1984
А ничего, что он еще и бывший нападающий рубина?
12:12