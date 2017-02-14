Бывший нападающий "Локомотива" признан виновным в краже одежды

Бывший нападающий "Локомотива" и сборной Шотландии Гарри О'Коннор был признан виновным в краже одежды и оштрафован на 200 фунтов стерлингов, информирует BBC. Отмечается, что суд Эдинбурга принял во внимание то, что 33-летний шотландец признал вину и активно сотрудничал со следствием. Футболисту еще придется выплатить 700 фунтов за украденный пиджак, который он так и не вернул.

Отметим, что О’Коннор не раз становился героем скандальных хроник. Футболист имел проблемы с законом – в "Бирмингеме" он провалил допинг-тест из-за употребления кокаина, после чего уже в "Хайберниане" задерживался полицией за хранение наркотиков.