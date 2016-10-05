00:58 | ФУТБОЛ — Англия

Бывший игрок "Тоттенхэма" отсудил у клуба 7 миллионов

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Бывший игрок "Тоттенхэма" Радван Хамед отсудил у клуба 7 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail. Футболист подписал с лондонцами профессиональный контракт в 2006 году в возрасте 17 лет. Во время медобследования врачи выявили у него проблемы с сердцем, но позволили играть. В первой же игре на предсезонном сборе Хамед потерял сознание и пережил остановку сердца, что стало причиной повреждения головного мозга. В футбол он больше не играл.

В 2015 году суд постановил, что 70 процентов вины лежит на "Тоттенхэме" и 30 - на клубном враче.

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