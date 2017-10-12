Бывший игрок сборной Англии Пол Мерсон возобновит карьеру в 49 лет

Бывший полузащитник сборной Англии и "Арсенала" Пол Мерсон принял решение возобновить карьеру игрока в возрасте 49 лет, сообщает BBC. Он подписал контракт с "Керау", который выступает в четвертом дивизионе чемпионата Уэльса. Ожидается, что первый матч за новую команду Мерсон проведет 18 октября.

Напомним, за свою карьеру Мерсон выигрывал с "Арсеналом" Кубок кубков, Кубок Англии и Кубок лиги, а также в составе сборной Англии принимал участие в чемпионате мира 1998 года. Его последним клубом был "Тамуорт", который выступал в пятом английском дивизионе. Он объявил о завершении карьеры игрока в 2006 году.