20:39 | ФУТБОЛ — Англия

Бывший игрок и тренер "Бирмингема" возглавил "Астон Виллу"

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Стив Брюс стал наставником "Астон Виллы", информирует клубная пресс-служба. Эта новость получила неоднозначную реакцию со стороны болельщиков "львов", поскольку Брюс тренировал и играл за "Бирмингем", являющийся принципиальным соперником команды.

55-летний специалист сменил на этом посту Роберто Ди Маттео, уволенного в связи с неудовлетворительными результатами. "Астон Вилла" занимает 19-е место в чемпион-лиге после 11 туров.

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