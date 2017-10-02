Бывший форвард сборной Англии Ламберт завершил карьеру

Бывший нападающий сборной Англии Рики Ламберт принял решение о завершении профессиональной карьеры. 35-летний экс-форвард выразил благодарность клубам, за которые выступал с 1998 по 2017 год.

– Мне посчастливилось играть столько, сколько мог. Были как взлеты, так и падения, – цитирует talkSPORT Ламберта. – Я играл за такие клубы как "Саутгемптон" и "Ливерпуль", выступал за сборную Англии. Был на чемпионате мира – это предел мечтаний. Благодарю болельщиков всех клубов, за которые я играл. Особенно, фанатов "Саутгемптона", где прошли мои лучшие годы.

За 19 лет профессиональной карьеры воспитанник школы "Ливерпуля" Ламберт выступал за "Блэкпул", "Маклсфилд Таун", "Стокпорт Каунти", "Рочдейл", "Бристоль Роверс", "Саутгемптон", "Ливерпуль" и "Вест Бромвич". Его последним клубом был "Кардифф Сити", в составе которого он провел сезон-2016/17.

На клубном уровне он принял участие в 701 матчей, забив 241 гол. В сборной Англии Ламберт выступал с 2013 по 2014 год, забив 3 мяча в 11 матчах.