17:53 | ФУТБОЛ — Англия

Бывший чемпион мира по боксу написал о переходе в Китай с аккаунта Каррагера

0
0
0

Сегодня в твиттере бывшего защитника "Ливерпуля" Джейми Каррагера появилось сообщение о возобновлении карьеры. 38-летний футболист, завершивший выступления в 2013 году, намекнул, что будет выступать в Китае, добавив к сообщению флаг азиатской страны. 

Впрочем, уже через 40 минут он написал: "Я не твитил подобного, видимо, мой аккаунт взломали! Твит мог быть гораздо хуже! Но если какой-то китайский клуб предложит мне..." Далее футболист добавил пиктограммы с пачками фунтов стерлингов и поднятым вверх большим пальцем.

Каррагер на протяжении всей профессиональной карьеры выступал в "Ливерпуле".

Через какое-то время выяснилось, что аккаунт Каррагера не был взломан - оказалось, что бывший чемпион мира по боксу по версии WBO Лиэм Смит взял телефон Каррагера во время совместных занятий в спортзале.

"Оказалось, что я не был взломан! Лиэм Смит и несколько "крыс" в спортзале забрались в мой телефон! Только один положительный момент - это может заинтересовать китайские клубы. Я доступен!"  - уточнил футболист.

 

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ