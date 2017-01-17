Бывший чемпион мира по боксу написал о переходе в Китай с аккаунта Каррагера

Сегодня в твиттере бывшего защитника "Ливерпуля" Джейми Каррагера появилось сообщение о возобновлении карьеры. 38-летний футболист, завершивший выступления в 2013 году, намекнул, что будет выступать в Китае, добавив к сообщению флаг азиатской страны.

Впрочем, уже через 40 минут он написал: "Я не твитил подобного, видимо, мой аккаунт взломали! Твит мог быть гораздо хуже! Но если какой-то китайский клуб предложит мне..." Далее футболист добавил пиктограммы с пачками фунтов стерлингов и поднятым вверх большим пальцем.

Каррагер на протяжении всей профессиональной карьеры выступал в "Ливерпуле".

I didn't tweet this so it looks like I've been hacked! Tweet could've been a lot worse!! But if any Chinese club wants to give me 💷 💷💷👍 https://t.co/uJozsD2Daj – Jamie Carragher (@Carra23) 17 января 2017 г.

Через какое-то время выяснилось, что аккаунт Каррагера не был взломан - оказалось, что бывший чемпион мира по боксу по версии WBO Лиэм Смит взял телефон Каррагера во время совместных занятий в спортзале.

"Оказалось, что я не был взломан! Лиэм Смит и несколько "крыс" в спортзале забрались в мой телефон! Только один положительный момент - это может заинтересовать китайские клубы. Я доступен!" - уточнил футболист.