Бывшему нападающему "МЮ" пересадили почку племянника

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Энди Коул признался, что на всю жизнь останется обязанным племяннику Александру Палмеру. 29-летний молодой человек стал донором почки.

Экс-форвард красных дьяволов заболел неизвестным вирусом в 2015 году после возвращения из Вьетнама. Вплоть до операции он был вынужден регулярно проходить процедуру диализа.

- Последние пара лет изменили многое. Эта болезнь свалила меня с ног, - цитирует Mirror Коула. - Я понял, что сложно справиться, будучи в такой форме, в которой находился я. Никакой ад с этим не сравнится. Собралась вся семья, им предложили стать донором. Александр сказал: "Дядя, я сделаю это. Больше не могу видеть твою боль".

В то время ему было 27 - молод, в отличной форме - идеально подходит (для донорства). Но была дилемма. Я думал: "Что, если это не сработает. Я заставлю его пройти через всю ту боль, он рискнет жизнью ради меня?" К счастью, он полностью восстановился.

Напомним, Коул выступал за "МЮ" с 1995 по 2001 год. В составе манкунианцев он стал завоевал 11 трофеев, включая пять титулов чемпиона Англии и кубок Лиги чемпионов. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров премьер-лиги за всю историю (187 мячей).