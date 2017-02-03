Бывшая жена Беста заявила, что ее преследует призрак мужа

Бывшая жена легендарного форварда "Манчестер Юнайтед" Джорджа Беста Алекс заявила, что за последние 12 лет к ней неоднократно являлся призрак мужа. Модель вышла замуж за североирландского футболиста в 1995 году и развелась с ним за год до его смерти в 2005 году.

- Это началось утром в день похорон, - цитирует Goal Бест. - Я направлялась в гостиницу, и услышала, что в ванной комнате открыты краны, но я к ним не прикасалась. Это просто странно. У меня есть топ, я положила его в ящик, а потом его там не оказалось. Через неделю я обнаружила его на своей кровати. Также у меня есть массивный комод, который чтобы передвинуть нужны минимум три человека, но на днях я заметила, что он отодвинут от стены. Также я видела какие-то знаки на ковре. Как-то раз у меня пропал ремень, но год спустя он вернулся.