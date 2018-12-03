Бывшая жена Аршавина забрала у него мяч с матча против "Ливерпуля"

Бывший нападающий сборной России и "Арсенала" Андрей Аршавин вспомнил свой легендарный матч против "Ливерпуля" 21 апреля 2009 года. Матч закончился со счетом 4:4, Аршавин забил 4 мяча.

– Я был опустошен после матча с "Ливерпулем". Не спал практически всю ночь, - сказал Аршавин в передаче "Тотальный футбол". - Обычный день. Нас часть первого тайма возили, но потом случилось то, что вы видели. Мне удалось быстро принимать решения, поэтому залетали такие голы. Забивал с левой и правой ноги.

После игры мяч подписывали, чтобы на память остался. У меня его по-моему нет.

- А где он?

- По-моему, жена забрала.

Скорее всего, речь идет о бывшей жене Аршавина Юлии Барановской, с которой игрок расстался в 2013 году.