14:45 | Футбол — Англия

Бывшая модель купит "Ньюкасл" до конца недели?


Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли до конца недели намерен завершить сделку по продаже клуба, сообщает Daily Telegraph. Новым собственником "сорок", как ожидается, станет бывшая модель Аманда Стейвли. Сделка оценивается в 300 миллионов фунтов стерлингов.

По данным СМИ, предварительное соглашение о покупке Стейвли "Ньюкасла" было заключено еще в октябре. Ускоренное завершение сделки связано с тем, что экс-модель до открытия трансферного окна намерена полностью разобраться с пожеланиями главного тренера "сорок" Рафаэля Бенитеса.

Отметим, что Стейвли возглавляет инвестиционную компанию PCP, состояние которой оценивается в 28 миллиардов фунтов.

Клуб английской премьер-лиги купит бывшая модель. Что?

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