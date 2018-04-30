Бувач покинул "Ливерпуль" из-за конфликта с Клоппом. Тренеры работали вместе с 2001 года

Многолетний помощник главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа Желько Бувач покинул английский клуб, сообщает Daily Record. Специалисты проработали вместе 17 лет. Игрокам "Ливерпуля" было объявлено об уходе Бувача в воскресенье.

Отмечается, что между Клопом и Бувачем возник серьезный конфликт. 56-летний босниец в последнее время никак не влиял на "Ливерпуль". Он не участвовал в тактических занятиях и не принимая участия в формировании состава команды.



Клопп и Бувач работали вместе с 2001 года. Вначале они работали в "Майнце" (до 2008 года), потом в дортмундской "Боруссии" (2008-15) и с 2015 года - в "Ливерпуле".