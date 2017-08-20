Букмекеры считают "Тоттенхэм" фаворитом матча с "Челси"

Сегодня состоится матч 2-го тура чемпионата Англии между "Тоттенхэмом" и "Челси". Встреча в Лондоне начнется в 18.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Тоттенхэм" - "Челси"

Прогноз WinLine – П1 2.01 – Н 3.37 – П2 3.49

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Челси".

Прямая трансляция матча "Тоттенхэм" - "Челси" – в воскресенье, 20 августа, на канале "Матч Футбол 1".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Тоттенхэм": Ллорис - Дайер, Алдервейрелд, Фертонген - Уокер-Питерс, Ваньяма, Дембеле, Дэвис - Алли, Эриксен - Кейн.

"Челси": Куртуа - Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер - Мозес, Давид Луиз, Канте, Маркос Алонсо - Бога, Виллиан - Мората.

ПОТЕРИ: Роуз, Триппьер, Ламела (все - травма) - Кэйхилл, Фабрегас (оба - дисквалификация), Бакайоко, Азар (оба - травма).

ПРОГНОЗ

Прогноз "СЭ" – 1:1.