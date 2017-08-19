Букмекеры считают "МЮ" фаворитом матча с "Суонси"

Сегодня состоится матч 2-го тура чемпионата Англии между "Суонси" и "Манчестер Юнайтед". Встреча начнется в 14.30 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Суонси" - "Манчестер Юнайтед"
Прогноз Winline – П1 9.22 – Н 4.76 – П2 1.37
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Суонси" - "Манчестер Юнайтед".
Прямая трансляция матча "Суонси" - "Манчестер Юнайтед" – в субботу, 19 августа, на канале "Матч Футбол 1".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Суонси": Фабяньски - Нотон, Фернандес, Моусон, Ольссон - Кэрролл, Меса, Фер - Айю, Абрахам, Раутледж.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Валенсия, Джоунс, Байи, Блинд - Матич, Погба - Мата, Мхитарян, Рэшфорд - Лукаку.
ПОТЕРИ: Ки Сон Ен, Льоренте, Монтеро, Дайер (все - травма) - Шоу, Рохо, Янг (все - травма).