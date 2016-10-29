10:45 | ФУТБОЛ — Англия

Букмекеры считают "Манчетер Юнайтед" фаворитом в матче с "Бернли"

"Манчестер Юнайтед" – "Бернли". Фото REUTERS
"Манчестер Юнайтед" – "Бернли". Фото REUTERS
0
0
0

29 октября состоится матч 10-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" – "Бернли". Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Манчестер Юнайтед" – "Бернли"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,22 – Н 6,43 – П2 15,00

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Бернли" 29 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" – "Бернли".

Прямая трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Бернли" 29 октября на канале, "Матч! Футбол 2".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=1-1, 6 – 2.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

19 августа 2009 года

Чемпионат АПЛ

"Бернли" – "МЮ"

1:0

19 января 2010 года

Чемпионат АПЛ

"МЮ" – "Бернли"

3:0

30 августа 2014 года

Чемпионат АПЛ

"Бернли" – "МЮ"

0:0

11 февраля 2015 года

Чемпионат АПЛ

"МЮ" – "Бернли"

3:0
0
0
0

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ