Букмекеры считают "Манчестер Юнайтед" фаворитом в матче с "Стоук Сити"

21 января состоится матч 22-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Стоук Сити" – "Манчестер Юнайтед". Начало – в 18:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Стоук Сити" – "Манчестер Юнайтед"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 5,73 – Н 4,04 – П2 1,62
Трансляция матча "Стоук Сити" – "Манчестер Юнайтед" 21 января
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Стоук Сити" – "Манчестер Юнайтед".
Прямая трансляция матча "Стоук Сити" – "Манчестер Юнайтед" 21 января на канале "Матч Футбол 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=3-13, 14 – 38.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
2 декабря 2014 года
|
Чемпионат Англии
|
"МЮ" – "Стоук Сити"
|
2:1
|
1 января 2015 года
|
Чемпионат Англии
|
"Стоук Сити" – "МЮ"
|
1:1
|
26 декабря 2015 года
|
Чемпионат Англии
|
"Стоук Сити" – "МЮ"
|
2:0
|
2 февраля 2016 года
|
Чемпионат Англии
|
"МЮ" – "Стоук Сити"
|
3:0
|
2 октября 2016 года
|
Чемпионат Англии
|
"МЮ" – "Стоук Сити"
|
1:1
Прогноз "СЭ"
"МЮ" еле вырвал ничью в домашней встрече с "Ливерпулем" и произвел жалкое впечатление по игре в первом тайме. Впрочем, "красные дьяволы" все еще остаются в хорошей форме – 16 матчей без поражений. Но в гостях у "Стоука" набрать очки "Юнайтед" будет тяжело: "гончары" проиграли лишь раз в восьми последних домашних матчах чемпионата и к встрече с "МЮ" они подходят в хорошем настроении после двух побед кряду. Мало того, три последних визита на "Британию" заканчивались для "красных дьяволов" потерей очков. Вероятно, и сейчас Жозе Моуринью не сможет выиграть.
Прогноз "СЭ" – 1:1.