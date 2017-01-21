11:45 | ФУТБОЛ — Англия

Букмекеры считают "Манчестер Юнайтед" фаворитом в матче с "Стоук Сити"

"Стоук Сити" – "Манчестер Юнайтед". Фото AFP
"Стоук Сити" – "Манчестер Юнайтед". Фото AFP
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21 января состоится матч 22-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Стоук Сити" – "Манчестер Юнайтед". Начало – в 18:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Стоук Сити" – "Манчестер Юнайтед"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 5,73 – Н 4,04 – П2 1,62

Трансляция матча "Стоук Сити" – "Манчестер Юнайтед" 21 января

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Стоук Сити" – "Манчестер Юнайтед".

Прямая трансляция матча "Стоук Сити" – "Манчестер Юнайтед" 21 января на канале "Матч Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=3-13, 14 – 38.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

2 декабря 2014 года

Чемпионат Англии

"МЮ" – "Стоук Сити"

2:1

1 января 2015 года

Чемпионат Англии

"Стоук Сити" – "МЮ"

1:1

26 декабря 2015 года

Чемпионат Англии

"Стоук Сити" – "МЮ"

2:0

2 февраля 2016 года

Чемпионат Англии

"МЮ" – "Стоук Сити"

3:0

2 октября 2016 года

Чемпионат Англии

"МЮ" – "Стоук Сити"

1:1

Прогноз "СЭ"

"МЮ" еле вырвал ничью в домашней встрече с "Ливерпулем" и произвел жалкое впечатление по игре в первом тайме. Впрочем, "красные дьяволы" все еще остаются в хорошей форме – 16 матчей без поражений. Но в гостях у "Стоука" набрать очки "Юнайтед" будет тяжело: "гончары" проиграли лишь раз в восьми последних домашних матчах чемпионата и к встрече с "МЮ" они подходят в хорошем настроении после двух побед кряду. Мало того, три последних визита на "Британию" заканчивались для "красных дьяволов" потерей очков. Вероятно, и сейчас Жозе Моуринью не сможет выиграть.

Прогноз "СЭ" – 1:1.

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