09:30 | ФУТБОЛ — Англия

Букмекеры считают "Манчестер Юнайтед" фаворитом в матче с "Борнмутом"

"Манчестер Юнайтед" – "Борнмут". Фото REUTERS
"Манчестер Юнайтед" – "Борнмут". Фото REUTERS
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4 марта состоится матч 27-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" – "Борнмут". Начало – в 15:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Манчестер Юнайтед" – "Борнмут"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,26 – Н 6,17 – П2 12,00

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Борнмут" 4 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" – "Борнмут".

Прямая трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Борнмут" 4 марта на канале "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=0-1, 7 – 4.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

12 декабря 2015 года

Чемпионат АПЛ

"Борнмут" – "МЮ"

2:1

17 мая 2016 года

Чемпионат АПЛ

"МЮ" – "Борнмут"

3:1

14 августа 2016 года

Чемпионат АПЛ

"Борнмут" – "МЮ"

1:3
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