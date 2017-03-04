Букмекеры считают "Манчестер Юнайтед" фаворитом в матче с "Борнмутом"

4 марта состоится матч 27-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" – "Борнмут". Начало – в 15:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Манчестер Юнайтед" – "Борнмут"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,26 – Н 6,17 – П2 12,00
Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Борнмут" 4 марта
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" – "Борнмут".
Прямая трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Борнмут" 4 марта на канале "Матч! Футбол 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=0-1, 7 – 4.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
12 декабря 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Борнмут" – "МЮ"
|
2:1
|
17 мая 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"МЮ" – "Борнмут"
|
3:1
|
14 августа 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Борнмут" – "МЮ"
|
1:3