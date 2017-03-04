Букмекеры считают "Манчестер Юнайтед" фаворитом в матче с "Борнмутом"

4 марта состоится матч 27-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" – "Борнмут". Начало – в 15:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Манчестер Юнайтед" – "Борнмут"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,26 – Н 6,17 – П2 12,00

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Борнмут" 4 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" – "Борнмут".

Прямая трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Борнмут" 4 марта на канале "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=0-1, 7 – 4.

Результаты последних матчей