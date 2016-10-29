Букмекеры считают "Манчестер Юнайтед" фаворитом в матче с "Бернли"

29 октября состоится матч 10-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" – "Бернли". Начало – в 17:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Манчестер Юнайтед" – "Бернли"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,22 – Н 6,43 – П2 15,00
Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Бернли" 29 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" – "Бернли".
Прямая трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Бернли" 29 октября на канале, "Матч! Футбол 2".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=1-1, 6 – 2.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
19 августа 2009 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Бернли" – "МЮ"
|
1:0
|
19 января 2010 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"МЮ" – "Бернли"
|
3:0
|
30 августа 2014 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Бернли" – "МЮ"
|
0:0
|
11 февраля 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"МЮ" – "Бернли"
|
3:0