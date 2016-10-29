Букмекеры считают "Манчестер Юнайтед" фаворитом в матче с "Бернли"

29 октября состоится матч 10-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" – "Бернли". Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Манчестер Юнайтед" – "Бернли"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,22 – Н 6,43 – П2 15,00

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Бернли" 29 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" – "Бернли".

Прямая трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Бернли" 29 октября на канале, "Матч! Футбол 2".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=1-1, 6 – 2.

Результаты последних матчей