Букмекеры считают "Манчестер Сити" фаворитом матча с "Арсеналом"

Сегодня состоится матч 11-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Арсеналом". Встреча в Манчестере начнется в 17.15 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Манчестер Сити" - "Арсенал"
Прогноз Winline – П1 1.38 – Н 5.45 – П2 6.73
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Арсенал".
Прямая трансляция матча "Манчестер Сити" - "Арсенал" – в воскресенье, 5 ноября, на канале "Матч! Футбол 1.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Манчестер Сити": Эдерсон - Уокер, Стоунс, Отаменди, Делф - Де Брейне, Фернандинью, Давид Сильва - Стерлинг, Габриэл Жезус, Сане.
"Арсенал": Чех - Косьельни, Мертесакер, Монреаль - Бельерин, Рэмси, Джака, Колашинац - Езил, Санчес - Ляказетт.
ПОТЕРИ: Компани, Менди (оба - травма) - Мустафи, Чемберс, Уэлбек (все - травма).
ПРОГНОЗ
17.15. МАНЧЕСТЕР СИТИ – АРСЕНАЛ. Прогноз "СЭ" – 4:1.