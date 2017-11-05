Букмекеры считают "Манчестер Сити" фаворитом матча с "Арсеналом"

Сегодня состоится матч 11-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Арсеналом". Встреча в Манчестере начнется в 17.15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Манчестер Сити" - "Арсенал"

Прогноз Winline – П1 1.38 – Н 5.45 – П2 6.73

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Арсенал".

Прямая трансляция матча "Манчестер Сити" - "Арсенал" – в воскресенье, 5 ноября, на канале "Матч! Футбол 1.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Манчестер Сити": Эдерсон - Уокер, Стоунс, Отаменди, Делф - Де Брейне, Фернандинью, Давид Сильва - Стерлинг, Габриэл Жезус, Сане.

"Арсенал": Чех - Косьельни, Мертесакер, Монреаль - Бельерин, Рэмси, Джака, Колашинац - Езил, Санчес - Ляказетт.

ПОТЕРИ: Компани, Менди (оба - травма) - Мустафи, Чемберс, Уэлбек (все - травма).

ПРОГНОЗ

17.15. МАНЧЕСТЕР СИТИ – АРСЕНАЛ. Прогноз "СЭ" – 4:1.