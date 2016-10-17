Букмекеры считают "Ливерпуль" фаворитом в матче с "Манчестер Юнайтед"

17 октября состоится матч 8-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед". Начало – в 22:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,16 – Н 3,43 – П2 3,49

Трансляция матча "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" 17 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед".

Прямая трансляция матча "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" 17 октября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +8=3-16, 29 – 36.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 22 марта 2015 года Чемпионат АПЛ "Ливерпуль" – "МЮ" 1:2 12 сентября 2015 года Чемпионат АПЛ "МЮ" – "Ливерпуль" 3:1 17 января 2016 года Чемпионат АПЛ "Ливерпуль" – "МЮ" 0:1 10 марта 2016 года 1/8 финала ЛЕ "Ливерпуль" – "МЮ" 2:0 17 марта 2016 года 1/8 финала ЛЕ "МЮ" – "Ливерпуль" 1:1

Прогноз "СЭ"

"Ливерпуль" – одно из главных открытий старта сезона. "Красные" играют очень легко и зрелищно, так что даже нейтральный болельщик может в них влюбиться. Наверное, во время таких матчей команды и зарабатывают себе маленьких (и не очень) фанатов по всему миру. Столь интенсивная игра чревата функциональным спадом, но вряд ли он случится так рано – скорее всего, в декабре. Юрген Клопп на днях по этому поводу пошутил, что Раймонд Верхейен, который в твиттере постоянно журит немца за высокое количество травм, будет доволен.

"Манчестер Юнайтед" же пока нестабилен: да, "красным дьяволам" больше нельзя терять очки, тем более в матче с главным врагом, но шаткое состояние команды вселяет тревогу в болельщиков "МЮ". Поэтому предпочтение отдадим "Ливерпулю", пусть и в четырех последних очных встречах с "Юнайтед" "красные" проигрывали.

Прогноз "СЭ" – 3:2.