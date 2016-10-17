Букмекеры считают "Ливерпуль" фаворитом в матче с "Манчестер Юнайтед"

17 октября состоится матч 8-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед". Начало – в 22:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,16 – Н 3,43 – П2 3,49
Трансляция матча "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" 17 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед".
Прямая трансляция матча "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" 17 октября на канале, "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +8=3-16, 29 – 36.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
22 марта 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Ливерпуль" – "МЮ"
|
1:2
|
12 сентября 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"МЮ" – "Ливерпуль"
|
3:1
|
17 января 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Ливерпуль" – "МЮ"
|
0:1
|
10 марта 2016 года
|
1/8 финала ЛЕ
|
"Ливерпуль" – "МЮ"
|
2:0
|
17 марта 2016 года
|
1/8 финала ЛЕ
|
"МЮ" – "Ливерпуль"
|
1:1
Прогноз "СЭ"
"Ливерпуль" – одно из главных открытий старта сезона. "Красные" играют очень легко и зрелищно, так что даже нейтральный болельщик может в них влюбиться. Наверное, во время таких матчей команды и зарабатывают себе маленьких (и не очень) фанатов по всему миру. Столь интенсивная игра чревата функциональным спадом, но вряд ли он случится так рано – скорее всего, в декабре. Юрген Клопп на днях по этому поводу пошутил, что Раймонд Верхейен, который в твиттере постоянно журит немца за высокое количество травм, будет доволен.
"Манчестер Юнайтед" же пока нестабилен: да, "красным дьяволам" больше нельзя терять очки, тем более в матче с главным врагом, но шаткое состояние команды вселяет тревогу в болельщиков "МЮ". Поэтому предпочтение отдадим "Ливерпулю", пусть и в четырех последних очных встречах с "Юнайтед" "красные" проигрывали.
Прогноз "СЭ" – 3:2.