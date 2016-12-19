Букмекеры считают "Ливерпуль" фаворитом в матче с "Эвертоном"

19 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Эвертон" – "Ливерпуль". Начало – в 23:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Эвертон" – "Ливерпуль"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,95 – Н 3,68 – П2 1,94

Трансляция матча "Эвертон" – "Ливерпуль" 19 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Эвертон" – "Ливерпуль".

Прямая трансляция матча "Эвертон" – "Ливерпуль" 19 декабря на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=10-12, 21 – 40.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 28 января 2014 года Чемпионат АПЛ "Ливерпуль" – "Эвертон" 4:0 27 сентября 2014 года Чемпионат АПЛ "Ливерпуль" – "Эвертон" 1:1 7 февраля 2015 года Чемпионат АПЛ "Эвертон" – "Ливерпуль" 0:0 4 октября 2015 года Чемпионат АПЛ "Эвертон" – "Ливерпуль" 1:1 20 апреля 2016 года Чемпионат АПЛ "Ливерпуль" – "Эвертон" 4:0

Прогноз "СЭ"

Победа над "Арсеналом" подоспела вовремя: "Эвертон" в последнее время сник и, казалось, живет только ожиданиями от зимнего трансферного окна. Но во многом сенсационный триумф "ирисок" может обернуться целой выигрышной серией. Всего три команды не проигрывали дома в этом чемпионате, и одна из них – "Эвертон". Правда, в гости к "ирискам" заявится ненавистный "Ливерпуль", уничтоживший весной соседей со счетом 4:0 и желающий повторить хотя бы исход и в понедельник. Сдюжат ли "красные"? Если и да, то победа будет минимальной.

Прогноз "СЭ" – 0:1.