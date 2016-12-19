Букмекеры считают "Ливерпуль" фаворитом в матче с "Эвертоном"

19 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Эвертон" – "Ливерпуль". Начало – в 23:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Эвертон" – "Ливерпуль"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 3,95 – Н 3,68 – П2 1,94
Трансляция матча "Эвертон" – "Ливерпуль" 19 декабря
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Эвертон" – "Ливерпуль".
Прямая трансляция матча "Эвертон" – "Ливерпуль" 19 декабря на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=10-12, 21 – 40.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
28 января 2014 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Ливерпуль" – "Эвертон"
|
4:0
|
27 сентября 2014 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Ливерпуль" – "Эвертон"
|
1:1
|
7 февраля 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Эвертон" – "Ливерпуль"
|
0:0
|
4 октября 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Эвертон" – "Ливерпуль"
|
1:1
|
20 апреля 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Ливерпуль" – "Эвертон"
|
4:0
Прогноз "СЭ"
Победа над "Арсеналом" подоспела вовремя: "Эвертон" в последнее время сник и, казалось, живет только ожиданиями от зимнего трансферного окна. Но во многом сенсационный триумф "ирисок" может обернуться целой выигрышной серией. Всего три команды не проигрывали дома в этом чемпионате, и одна из них – "Эвертон". Правда, в гости к "ирискам" заявится ненавистный "Ливерпуль", уничтоживший весной соседей со счетом 4:0 и желающий повторить хотя бы исход и в понедельник. Сдюжат ли "красные"? Если и да, то победа будет минимальной.
Прогноз "СЭ" – 0:1.