Букмекеры считают "Халл" фаворитом матча с "Бирмингемом"

Сегодня состоится матч 11-го тура чемпионшипа между "Халл Сити" и "Бирмингемом". Встреча в Англии начнется в 17.00 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Халл Сити" - "Бирмингем"
Прогноз Winline – П1 1.93 – Н 3.35 – П2 3.80
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Халл Сити" - "Бирмингем".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Халл Сити": Макгрегор - Доусон, Хектор, Томори - Эйна, Мейлер, Ирвин, Кларк - Боуэн, Кэмпбелл, Грощицки.
"Бирмингем": Кущак - Нсуэ, Моррисон, Дин, Колин - Гарднер, Ндой, Дэвис - Магома, Васселл, Бога.
ПОТЕРИ: Мэйсон, Эрнандес, Кин, Льюэр (все - травма) - нет.
xiz47
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