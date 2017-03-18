Букмекеры считают "Челси" фаворитом в матче со "Стоук Сити"

18 марта состоится матч 29-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Стоук Сити" – "Челси". Начало – в 18:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Стоук Сити" – "Челси"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 5,66 – Н 3,81 – П2 1,66
Трансляция матча "Стоук Сити" – "Челси" 18 марта
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Стоук Сити" – "Челси".
Прямая трансляция матча "Стоук Сити" – "Челси" 18 марта на канале "Матч! Футбол 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=4-14, 12 – 40.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
4 апреля 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Челси" – "Стоук Сити"
|
2:1
|
27 октября 2015 года
|
1/8 Кубка лиги
|
"Стоук Сити" – "Челси"
|
1:1, ПЕН. – 5:4
|
7 ноября 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Стоук Сити" – "Челси"
|
1:0
|
5 марта 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Челси" – "Стоук Сити"
|
1:1
|
31 декабря 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Челси" – "Стоук Сити"
|
4:2
Прогноз "СЭ"
На прошлой неделе в вынесенном матче "Стоук" не пропустил от "Манчестер Сити" на "Этихаде". А дома "гончары" не проигрывают на протяжении восьми матчей подряд, так что лидеру придется туго. Да и в целом "Челси" в гостях у "Стоук Сити" играет с переменным успехом: лишь одна победа в четырех последних матчах на "Британии". Правда, "синие" в этом сезоне не раз доказывали, что даже самые трудные выезды им по плечу. "Стоук" будет сопротивляться, но команда Антонио Конте возьмет свое.
Прогноз "СЭ" – 1:2.