Букмекеры считают "Челси" фаворитом в матче с "Суонси"

25 февраля состоится матч 26-го тура чемпионата Испании "Челси" – "Суонси". Начало – в 18:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Челси" – "Суонси"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,27 – Н 6,02 – П2 11,00
Трансляция матча "Челси" – "Суонси" 25 февраля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Суонси".
Прямая трансляция матча "Челси" – "Суонси" 25 февраля на канале "Матч! Футбол 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +6=5-2, 23 – 12.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
13 сентября 2014 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Челси" – "Суонси"
|
4:2
|
17 января 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Суонси" – "Челси"
|
0:5
|
8 августа 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Челси" – "Суонси"
|
2:2
|
9 апреля 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Суонси" – "Челси"
|
1:0
|
11 сентября 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Суонси" – "Челси"
|
2:2
Прогноз "СЭ"
У "Челси" есть отличный шанс увеличить отрыв от преследователей в этом туре. Занимающий второе место "Манчестер Сити" не будет играть в эти выходные из-за проведения финала Кубка лиги (дерби с "МЮ" перенесено на весну), так что "синим" нужно лишь победить "Суонси" – и отрыв достигнет двузначного числа очков. "Лебеди" не так просты: при Поле Клементе валлийцы заиграли куда лучше, чем при Бобе Брэдли и Франческо Гвидолине. В прошлом туре "Суонси" даже победил действующего чемпиона "Лестер" в последней игре в премьер-лиге для Клаудио Раньери. Однако даже возрожденные "лебеди" едва ли смогут отобрать очки у "Челси" на "Стэмфорд Бридж".
Прогноз "СЭ" – 2:0.