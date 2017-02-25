Букмекеры считают "Челси" фаворитом в матче с "Суонси"

25 февраля состоится матч 26-го тура чемпионата Испании "Челси" – "Суонси". Начало – в 18:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Челси" – "Суонси"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,27 – Н 6,02 – П2 11,00

Трансляция матча "Челси" – "Суонси" 25 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Суонси".

Прямая трансляция матча "Челси" – "Суонси" 25 февраля на канале "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +6=5-2, 23 – 12.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 13 сентября 2014 года Чемпионат АПЛ "Челси" – "Суонси" 4:2 17 января 2015 года Чемпионат АПЛ "Суонси" – "Челси" 0:5 8 августа 2015 года Чемпионат АПЛ "Челси" – "Суонси" 2:2 9 апреля 2016 года Чемпионат АПЛ "Суонси" – "Челси" 1:0 11 сентября 2016 года Чемпионат АПЛ "Суонси" – "Челси" 2:2

Прогноз "СЭ"

У "Челси" есть отличный шанс увеличить отрыв от преследователей в этом туре. Занимающий второе место "Манчестер Сити" не будет играть в эти выходные из-за проведения финала Кубка лиги (дерби с "МЮ" перенесено на весну), так что "синим" нужно лишь победить "Суонси" – и отрыв достигнет двузначного числа очков. "Лебеди" не так просты: при Поле Клементе валлийцы заиграли куда лучше, чем при Бобе Брэдли и Франческо Гвидолине. В прошлом туре "Суонси" даже победил действующего чемпиона "Лестер" в последней игре в премьер-лиге для Клаудио Раньери. Однако даже возрожденные "лебеди" едва ли смогут отобрать очки у "Челси" на "Стэмфорд Бридж".

Прогноз "СЭ" – 2:0.