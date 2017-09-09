Букмекеры считают "Челси" фаворитом в матче с "Лестером"

Сегодня состоится матч 4-го тура чемпионата Англии между "Лестером" и "Челси". Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Лестер" - "Челси"
Прогноз WinLine – П1 4.42 – Н 3.70 – П2 1.81.
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Лестер" - "Челси".
Прямая трансляция матча "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" – в субботу, 9 сентября, на канале "Матч! Футбол 1".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Лестер": Шмайхель - Симпсон, Морган, Магуайр, Фукс - Махрез, Ндиди, Джеймс, Олбрайтон - Окадзаки - Варди.
"Челси": Куртуа - Аспиликуэта, Давид Луиз, Рюдигер - Мозес, Бакайоко, Канте, Маркос Алонсо - Виллиан, Фабрегас - Мората.
ПОТЕРИ: Хут (травма) - Кэйхилл (дисквалификация), Дринкуотер (травма).
ПРОГНОЗ
17.00. ЛЕСТЕР – ЧЕЛСИ. Прогноз "СЭ" – 1:2.