Букмекеры считают "Челси" фаворитом в матче с "Лестером"

Сегодня состоится матч 4-го тура чемпионата Англии между "Лестером" и "Челси". Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Лестер" - "Челси"

Прогноз WinLine – П1 4.42 – Н 3.70 – П2 1.81.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Лестер" - "Челси".

Прямая трансляция матча "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" – в субботу, 9 сентября, на канале "Матч! Футбол 1".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Лестер": Шмайхель - Симпсон, Морган, Магуайр, Фукс - Махрез, Ндиди, Джеймс, Олбрайтон - Окадзаки - Варди.

"Челси": Куртуа - Аспиликуэта, Давид Луиз, Рюдигер - Мозес, Бакайоко, Канте, Маркос Алонсо - Виллиан, Фабрегас - Мората.

ПОТЕРИ: Хут (травма) - Кэйхилл (дисквалификация), Дринкуотер (травма).

ПРОГНОЗ

17.00. ЛЕСТЕР – ЧЕЛСИ. Прогноз "СЭ" – 1:2.