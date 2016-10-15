Букмекеры считают "Челси" фаворитом в матче с "Лестером"

15 октября состоится матч 8-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Челси" – "Лестер". Начало – в 14:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Челси" – "Лестер"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,61 – Н 4,22 – П2 5,49
Трансляция матча "Челси" – "Лестер" 15 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Лестер".
Прямая трансляция матча "Челси" – "Лестер" 15 октября на канале, "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +5=1-1, 20 – 11.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
23 августа 2014 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Челси" – "Лестер"
|
2:0
|
29 апреля 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Лестер" – "Челси"
|
1:3
|
14 декабря 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Лестер" – "Челси"
|
2:1
|
15 мая 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Челси" – "Лестер"
|
1:1
|
20 сентября 2016 года
|
1/16 Кубка лиги
|
"Лестер" – "Челси"
|
2:4