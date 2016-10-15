Букмекеры считают "Челси" фаворитом в матче с "Лестером"

15 октября состоится матч 8-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Челси" – "Лестер". Начало – в 14:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Челси" – "Лестер"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,61 – Н 4,22 – П2 5,49

Трансляция матча "Челси" – "Лестер" 15 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Лестер".

Прямая трансляция матча "Челси" – "Лестер" 15 октября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +5=1-1, 20 – 11.

Результаты последних матчей