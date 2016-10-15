09:15 | ФУТБОЛ — Англия

Букмекеры считают "Челси" фаворитом в матче с "Лестером"

"Челси" – "Лестер". Фото REUTERS
"Челси" – "Лестер". Фото REUTERS
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15 октября состоится матч 8-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Челси" – "Лестер". Начало – в 14:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Челси" – "Лестер"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,61 – Н 4,22 – П2 5,49

Трансляция матча "Челси" – "Лестер" 15 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Лестер".

Прямая трансляция матча "Челси" – "Лестер" 15 октября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +5=1-1, 20 – 11.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

23 августа 2014 года

Чемпионат АПЛ

"Челси" – "Лестер"

2:0

29 апреля 2015 года

Чемпионат АПЛ

"Лестер" – "Челси"

1:3

14 декабря 2015 года

Чемпионат АПЛ

"Лестер" – "Челси"

2:1

15 мая 2016 года

Чемпионат АПЛ

"Челси" – "Лестер"

1:1

20 сентября 2016 года

1/16 Кубка лиги

"Лестер" – "Челси"

2:4
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