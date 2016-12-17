09:30 | ФУТБОЛ — Англия

Букмекеры считают "Челси" фаворитом в матче с "Кристал Пэлас"

"Кристал Пэлас" – "Челси". Фото REUTERS
"Кристал Пэлас" – "Челси". Фото REUTERS
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17 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Кристал Пэлас" – "Челси". Начало – в 15:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Кристал Пэлас" – "Челси"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 6,07 – Н 4,35 – П2 1,55

Трансляция матча "Кристал Пэлас" – "Челси" 17 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Кристал Пэлас" – "Челси".

Прямая трансляция матча "Кристал Пэлас" – "Челси" 17 декабря на канале "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=0-4, 5 – 9.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

29 марта 2014 года

Чемпионат Англии

"Кристал Пэлас" – "Челси"

1:0

18 октября 2014 года

Чемпионат Англии

"Кристал Пэлас" – "Челси"

1:2

3 мая 2015 года

Чемпионат Англии

"Челси" – "Кристал Пэлас"

1:0

29 августа 2015 года

Чемпионат Англии

"Челси" – "Кристал Пэлас"

1:2

3 января 2016 года

Чемпионат Англии

"Кристал Пэлас" – "Челси"

0:3
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