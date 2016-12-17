Букмекеры считают "Челси" фаворитом в матче с "Кристал Пэлас"

17 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Кристал Пэлас" – "Челси". Начало – в 15:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Кристал Пэлас" – "Челси"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 6,07 – Н 4,35 – П2 1,55

Трансляция матча "Кристал Пэлас" – "Челси" 17 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Кристал Пэлас" – "Челси".

Прямая трансляция матча "Кристал Пэлас" – "Челси" 17 декабря на канале "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=0-4, 5 – 9.

Результаты последних матчей