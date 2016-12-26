Букмекеры считают "Челси" фаворитом в матче с "Борнмутом"

26 декабря состоится матч 18-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Челси" – "Борнмут". Начало – в 18:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Челси" – "Борнмут"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,41 – Н 4,88 – П2 7,84

Трансляция матча "Челси" – "Борнмут" 26 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Борнмут".

Прямая трансляция матча "Челси" – "Борнмут" 26 декабря на канале "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-1, 4 – 2.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 5 декабря 2015 года Чемпионат Англии "Челси" – "Борнмут" 0:1 23 апреля 2016 года Чемпионат Англии "Борнмут" – "Челси" 1:4

Прогноз "СЭ"

Когда-нибудь победная серия "синих" закончится, но не в этот понедельник. "Челси" все еще преследует рекорд "Арсенала" (14 матчей без потерь) и в Boxing day обязан в 12-й раз подряд выиграть в премьер-лиге. Правда, без дисквалифицированных Канте и Диегу Косты победа "Челси" вряд ли будет разгромной, но три очка никуда от лондонцев не уплывут.

Прогноз "СЭ" – 1:0.