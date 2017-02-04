Букмекеры считают "Челси" фаворитом в матче с "Арсеналом"

4 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Челси" – "Арсенал". Начало – в 15:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Челси" – "Арсенал"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,95 – Н 3,61 – П2 4,00

Трансляция матча "Челси" – "Арсенал" 4 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Арсенал".

Прямая трансляция матча "Челси" – "Арсенал" 4 февраля на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +16=6-6, 45 – 24.

Результаты последних матчей