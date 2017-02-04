Букмекеры считают "Челси" фаворитом в матче с "Арсеналом"

4 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Челси" – "Арсенал". Начало – в 15:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Челси" – "Арсенал"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,95 – Н 3,61 – П2 4,00
Трансляция матча "Челси" – "Арсенал" 4 февраля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Арсенал".
Прямая трансляция матча "Челси" – "Арсенал" 4 февраля на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +16=6-6, 45 – 24.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
26 апреля 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Арсенал" – "Челси"
|
0:0
|
2 августа 2015 года
|
Суперкубок Англии
|
"Арсенал" – "Челси"
|
1:0
|
19 сентября 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Челси" – "Арсенал"
|
2:0
|
24 января 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Арсенал" – "Челси"
|
0:1
|
24 сентября 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Арсенал" – "Челси"
|
3:0