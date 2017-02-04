09:45 | ФУТБОЛ — Англия

Букмекеры считают "Челси" фаворитом в матче с "Арсеналом"

"Челси" – "Арсенал". Фото AFP
"Челси" – "Арсенал". Фото AFP
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4 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Челси" – "Арсенал". Начало – в 15:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Челси" – "Арсенал"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,95 – Н 3,61 – П2 4,00

Трансляция матча "Челси" – "Арсенал" 4 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Арсенал".

Прямая трансляция матча "Челси" – "Арсенал" 4 февраля на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +16=6-6, 45 – 24.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

26 апреля 2015 года

Чемпионат АПЛ

"Арсенал" – "Челси"

0:0

2 августа 2015 года

Суперкубок Англии

"Арсенал" – "Челси"

1:0

19 сентября 2015 года

Чемпионат АПЛ

"Челси" – "Арсенал"

2:0

24 января 2016 года

Чемпионат АПЛ

"Арсенал" – "Челси"

0:1

24 сентября 2016 года

Чемпионат АПЛ

"Арсенал" – "Челси"

3:0
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