Букмекеры считают "Барселону" фаворитом в матче с "Осасуной"

10 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Испании "Осасуна" – "Барселона". Начало – в 15:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Осасуна" – "Барселона"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 16,00 – Н 8,06 – П2 1,17
Трансляция матча "Осасуна" – "Барселона" 10 декабря
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Осасуна" – "Барселона".
Прямая трансляция матча "Осасуна" – "Барселона" 10 декабря на канале "Футбол 2".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=4-13, 12 – 49.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
11 февраля 2012 года
|
Чемпионат Испании
|
"Осасуна" – "Барселона"
|
3:2
|
26 августа 2012 года
|
Чемпионат Испании
|
"Осасуна" – "Барселона"
|
1:2
|
27 января 2013 года
|
Чемпионат Испании
|
"Барселона" – "Осасуна"
|
5:1
|
19 октября 2013 года
|
Чемпионат Испании
|
"Осасуна" – "Барселона"
|
0:0
|
16 марта 2014 года
|
Чемпионат Испании
|
"Барселона" – "Осасуна"
|
7:0
Прогноз "СЭ"
Каталонцы после уникальной для себя серии из трех ничьих обязаны выигрывать. Тем более, у "Осасуны", которая проиграла пять из шести последних матчей, да еще и в Кубке Короля уступила соседу по подвалу таблицы "Гранаде". Шансов против злой после упущенной победы в класико "Барселоны" у хозяев объективно нет. Конечно, кто-то вспомнит, как перед вылетом в сегунду "Осасуна" добилась с грозным соперником нулевой ничьей, но на данный момент ближе к истине результат последнего поединка этих соперников на "Камп Ноу", где хозяева забили семь безответных мячей. Пока тренировавшийся всю неделю индивидуально Неймар отбывает дисквалификацию, ждем продолжения бенефиса от сделавшего хет-трик в Лиге чемпионов Арды Турана.
Прогноз "СЭ" – 0:3.