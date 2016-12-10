Букмекеры считают "Барселону" фаворитом в матче с "Осасуной"

10 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Испании "Осасуна" – "Барселона". Начало – в 15:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Осасуна" – "Барселона"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 16,00 – Н 8,06 – П2 1,17

Трансляция матча "Осасуна" – "Барселона" 10 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Осасуна" – "Барселона".

Прямая трансляция матча "Осасуна" – "Барселона" 10 декабря на канале "Футбол 2".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=4-13, 12 – 49.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 11 февраля 2012 года Чемпионат Испании "Осасуна" – "Барселона" 3:2 26 августа 2012 года Чемпионат Испании "Осасуна" – "Барселона" 1:2 27 января 2013 года Чемпионат Испании "Барселона" – "Осасуна" 5:1 19 октября 2013 года Чемпионат Испании "Осасуна" – "Барселона" 0:0 16 марта 2014 года Чемпионат Испании "Барселона" – "Осасуна" 7:0

Прогноз "СЭ"

Каталонцы после уникальной для себя серии из трех ничьих обязаны выигрывать. Тем более, у "Осасуны", которая проиграла пять из шести последних матчей, да еще и в Кубке Короля уступила соседу по подвалу таблицы "Гранаде". Шансов против злой после упущенной победы в класико "Барселоны" у хозяев объективно нет. Конечно, кто-то вспомнит, как перед вылетом в сегунду "Осасуна" добилась с грозным соперником нулевой ничьей, но на данный момент ближе к истине результат последнего поединка этих соперников на "Камп Ноу", где хозяева забили семь безответных мячей. Пока тренировавшийся всю неделю индивидуально Неймар отбывает дисквалификацию, ждем продолжения бенефиса от сделавшего хет-трик в Лиге чемпионов Арды Турана.

Прогноз "СЭ" – 0:3.