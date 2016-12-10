09:05 | ФУТБОЛ — Англия

Букмекеры считают "Барселону" фаворитом в матче с "Осасуной"

"Осасуна" – "Барселона". Фото AFP
"Осасуна" – "Барселона". Фото AFP
0
0
0

10 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Испании "Осасуна" – "Барселона". Начало – в 15:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Осасуна" – "Барселона"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 16,00 – Н 8,06 – П2 1,17

Трансляция матча "Осасуна" – "Барселона" 10 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Осасуна" – "Барселона".

Прямая трансляция матча "Осасуна" – "Барселона" 10 декабря на канале "Футбол 2".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=4-13, 12 – 49.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

11 февраля 2012 года

Чемпионат Испании

"Осасуна" – "Барселона"

3:2

26 августа 2012 года

Чемпионат Испании

"Осасуна" – "Барселона"

1:2

27 января 2013 года

Чемпионат Испании

"Барселона" – "Осасуна"

5:1

19 октября 2013 года

Чемпионат Испании

"Осасуна" – "Барселона"

0:0

16 марта 2014 года

Чемпионат Испании

"Барселона" – "Осасуна"

7:0

Прогноз "СЭ"

Каталонцы после уникальной для себя серии из трех ничьих обязаны выигрывать. Тем более, у "Осасуны", которая проиграла пять из шести последних матчей, да еще и в Кубке Короля уступила соседу по подвалу таблицы "Гранаде". Шансов против злой после упущенной победы в класико "Барселоны" у хозяев объективно нет. Конечно, кто-то вспомнит, как перед вылетом в сегунду "Осасуна" добилась с грозным соперником нулевой ничьей, но на данный момент ближе к истине результат последнего поединка этих соперников на "Камп Ноу", где хозяева забили семь безответных мячей. Пока тренировавшийся всю неделю индивидуально Неймар отбывает дисквалификацию, ждем продолжения бенефиса от сделавшего хет-трик в Лиге чемпионов Арды Турана.

Прогноз "СЭ" – 0:3.

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ