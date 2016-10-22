Букмекеры считают "Арсенал" фаворитом в матче с "Мидлсбро"

22 октября состоится матч 9-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Арсенал" – "Мидлсбро". Начало – в 17:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Арсенал" – "Мидлсбро"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,26 – Н 6,09 – П2 12,00
Трансляция матча "Арсенал" – "Мидлсбро" 22 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" – "Мидлсбро".
Прямая трансляция матча "Арсенал" – "Мидлсбро" 22 октября на канале, "Матч! Футбол 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=4-2, 17 – 8.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
9 декабря 2007 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Мидлсбро" – "Арсенал"
|
2:1
|
15 марта 2008 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Арсенал" – "Мидлсбро"
|
1:1
|
13 декабря 2008 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Мидлсбро" – "Арсенал"
|
1:1
|
26 апреля 2009 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Арсенал" – "Мидлсбро"
|
2:0
|
15 февраля 2015 года
|
1/8 Кубка Англии
|
"Арсенал" – "Мидлсбро"
|
2:0