11:00 | ФУТБОЛ — Англия

Букмекеры считают "Арсенал" фаворитом в матче с "Мидлсбро"

"Арсенал" – "Мидлсбро". Фото Константин ИВАНОВ, "СЭ"
"Арсенал" – "Мидлсбро". Фото Константин ИВАНОВ, "СЭ"
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22 октября состоится матч 9-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Арсенал" – "Мидлсбро". Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Арсенал" – "Мидлсбро"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,26 – Н 6,09 – П2 12,00

Трансляция матча "Арсенал" – "Мидлсбро" 22 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" – "Мидлсбро".

Прямая трансляция матча "Арсенал" – "Мидлсбро" 22 октября на канале, "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=4-2, 17 – 8.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

9 декабря 2007 года

Чемпионат АПЛ

"Мидлсбро" – "Арсенал"

2:1

15 марта 2008 года

Чемпионат АПЛ

"Арсенал" – "Мидлсбро"

1:1

13 декабря 2008 года

Чемпионат АПЛ

"Мидлсбро" – "Арсенал"

1:1

26 апреля 2009 года

Чемпионат АПЛ

"Арсенал" – "Мидлсбро"

2:0

15 февраля 2015 года

1/8 Кубка Англии

"Арсенал" – "Мидлсбро"

2:0
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