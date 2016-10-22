Букмекеры считают "Арсенал" фаворитом в матче с "Мидлсбро"

22 октября состоится матч 9-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Арсенал" – "Мидлсбро". Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Арсенал" – "Мидлсбро"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,26 – Н 6,09 – П2 12,00

Трансляция матча "Арсенал" – "Мидлсбро" 22 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" – "Мидлсбро".

Прямая трансляция матча "Арсенал" – "Мидлсбро" 22 октября на канале, "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=4-2, 17 – 8.

Результаты последних матчей