Букмекеры считают "Арсенал" фаворитом в матче с "Эвертоном"

13 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Эвертон" – "Арсенал". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Эвертон" – "Арсенал"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,96 – Н 3,74 – П2 1,92

Трансляция матча "Эвертон" – "Арсенал" 13 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Эвертон" – "Арсенал".

Прямая трансляция матча "Эвертон" – "Арсенал" 13 декабря на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=7-13, 20 – 40.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 6 апреля 2014 года Чемпионат Англии "Эвертон" – "Арсенал" 3:0 23 августа 2014 года Чемпионат Англии "Эвертон" – "Арсенал" 2:2 1 марта 2015 года Чемпионат Англии "Арсенал" – "Эвертон" 2:0 24 октября 2015 года Чемпионат Англии "Арсенал" – "Эвертон" 2:1 19 марта 2016 года Чемпионат Англии "Эвертон" – "Арсенал" 0:2

Прогноз "СЭ"

"Ириски" продолжают катиться по наклонной – в последних десяти матчах они одержали лишь одну победу. Очевидно, что Роналд Куман очень ждет зимнего трансферного окна, чтобы приобрести несколько новых игроков (Дзагоева?), но пока команде приходится справляться собственными силами. "Арсенал" без существенных потерь пережил ненавидимый ноябрь и пока не показывает признаков надвигающегося кризиса. Не стоит забывать и то, что "Арсенал" – единственная команда, не проигрывавшая в гостях в текущем чемпионате.

Прогноз "СЭ" – 0:2.