09:20 1 февраля | ФУТБОЛ — Англия

Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Манчестер Юнайтед"
в матче с "Халл Сити"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе МОУРИНЬЮ на стадионе "Олд Траффорд". Фото REUTERS
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе МОУРИНЬЮ на стадионе "Олд Траффорд". Фото REUTERS
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В чемпионате Англии матчем "Манчестер Юнайтед" – "Халл Сити" завершится 23-й тур премьер-лиги. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Манчестер Юнайтед" - "Халл Сити"

Коэффициенты Winline: П1 1,18 – Н 7,48 – П2 17,0

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:0. На прошлой неделе "Халл" прервал многоматчевую беспроигрышную серию "Манчестер Юнайтед", одолев гранда в Кубке лиги. Впрочем, "тиграм" это все равно не помогло пробиться в финал. Но очевидно, что Марку Силва оживил, казалось, безнадежного аутсайдера и может его спасти от вылета. Правда, на "Олд Траффорд" "Халлу" все равно не победить: "МЮ" дома не проигрывал с сентября и все еще находится в прекрасной форме. Жозе Моуринью перетасовал состав в воскресенье, дав отдохнуть лидерам, так что на игру с "Халлом" Ибрагимович и другие выйдут свежими.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" – "Халл Сити".

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