В чемпионате Англии в эти выходные проходят матчи 24-го тура премьер-лиги. В одном из них "Манчестер Сити" принимает "Суонси". Начало встречи – в 16:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Манчестер Сити" - "Суонси"

Коэффициенты Winline: П1 1,22 – Н 6,70 – П2 12,0

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:1. "Горожане" вышли из состояния грогги и снова вспомнили, что такое побеждать. Теперь главное для них – не останавливаться и вернуть себе место в четверке. Правда, "Суонси" обыграть будет непросто: с приходом Пола Клемента "лебеди" вновь воспарили и выбрались из зоны вылета. Но в гостях у "Манчестер Сити" валлийцам придется туго, хотя потеря хозяевами очков вполне вероятна. Выберем минимальную победу "горожан", но не сухую – в последних семи очных встречах эти команды обязательно забивали друг другу.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Суонси".