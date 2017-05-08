Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Челси" над "Мидлсбро"

В чемпионате Англии завершается 36-й тур премьер-лиги. Сегодня "Челси" принимает "Мидлсбро". Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Челси" - "Мидлсбро"

Коэффициенты Winline: П1 1,15 – Н 6,85 – П2 16,0

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:0. В прошлом туре лидер наконец-то не пропустил, но, что еще важнее, уверенно победил на чужом поле кусачий "Эвертон". В той встрече мог случиться перелом – "Челси" все еще опережает "Тоттенхэм" на четыре очка, но неделю назад отрыв мог сократиться до расстояния одной победы (а то и меньше). А это психологически важно. "Мидлсбро" в минувшее воскресенье неожиданно отобрал очки у "Манчестер Сити", но "Боро" все равно обречен на вылет. 19-я команда чемпионата не выигрывала на выезде со стартового тура, и не похоже, что серия оборвется в гостях у лидера.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Мидлсбро".