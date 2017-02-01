Букмекеры прогнозируют поражение "Вест Хэма" от "Манчестер Сити"

В чемпионате Англии матчем "Вест Хэм" – "Манчестер Сити" продолжится 23-й тур премьер-лиги. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Вест Хэм" – "Манчестер Сити"

Коэффициенты Winline: П1 5,52 – Н 4,43 – П2 1,58

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 0:2. Лондонцы наконец-то избавились от Пайета и лишних мыслей, мешающих сосредоточиться на собственной игре. Зимой "Вест Хэм" набрал неплохой ход и оторвался от зоны вылета уже на 12 очков. "Манчестер Сити" же пытается выправить бедственное положение, и кубковая победа над "Кристал Пэлас" должна помочь "горожанам" вновь обрести свою игру. В том же Кубке несколько недель назад "Манчестер Сити" разбил "Вест Хэм" на Олимпийском со счетом 5:0. На этот раз так крупно команда Пепа Гвардьолы едва ли победит, но три очка добыть обязана.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Вест Хэм" – "Манчестер Сити".