Букмекеры прогнозируют поражение "Вест Бромвича" от "Челси"

В чемпионате Англии в этот уик-энд пройдут матчи 37-го тура премьер-лиги. В одном из них "Челси" сыграет с "Вест Бромвичнм". Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Вест Бромвич" - "Челси"

Коэффициенты Winline: П1 8,11 – Н 4,62 – П2 1,35

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 0:2. Три очка. Осталось набрать всего три очка – и "Челси" спустя сезон вернет себе звание лучшей команды премьер-лиги. Шампанское уже заготовлено, чемпионские футболки тоже. Дело за малым.

"Вест Бромвич" находится в отпуске с середины марта – после победы над "Арсеналом" "дрозды" потеряли очки в шести матчах подряд, причем только в последнем забили. Да, это заключительная игра на "Хоуторнс" в этом сезоне, но мотивация сильнее приземленного желания отложить чей-то праздник. "Челси" обязан легко побеждать, как это было в большинстве матчей этого сезона.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Вест Бромвич" - "Челси".