Букмекеры прогнозируют поражение "Суонси" в матче с "Челси"

В чемпионате Англии матчем "Суонси" – "Челси" продолжится 4-й тур премьер-лиги. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Суонси" – "Челси"

Коэффициенты Winline: П1 5,32 – Н 3,98 – П2 1,64

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 0:2. "Лебеди" в двух последних матчах уступили с одинаковым счетом 1:2, а тут еще и календарь преподносит сюрпризы: в ближайших шести играх "Суонси" встретится с "Челси", "Ливерпулем", "Арсеналом" и дважды с "Манчестер Сити". Лондонцам, правда, проблемы валлийцев неинтересны: если в субботу дерби Манчестера завершится вничью, то в воскресенье "Челси" сможет единолично взобраться на вершину. В прошлом сезоне "синие" одолеть "Суонси" не смогли, но сейчас, с настоящим Эденом Азаром (а не мнимым, как было год назад), "Челси" должен выиграть".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Суонси" – "Челси".