Букмекеры прогнозируют поражение "Сандерленда" в матче с "Манчестер Сити"

В чемпионате Англии сегодня проходят матчи 27-го тура премьер-лиги. В одном из них сойдутся "Сандерленд" и "Манчестер Сити". Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Сандерленд" - "Манчестер Сити"

Коэффициенты Winline: П1 9,62 – Н 5,90 – П2 1,29

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:3. "Сити" слабо провел начало матча с "Хаддерсфилдом", но в итоге разгромно победил и развеял все сомнения относительно собственной формы. "Сандерленд" же весь сезон играет одинаково плохо и до сих пор не обезопасил себя от вылета. Кроме того, в последних пяти очных встречах с "Манчестер Сити" "горожане" победили с разницей в 14 мячей. Сомнительно, что "черные коты" смогут хотя бы добиться ничьей в этом матче.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Сандерленд" - "Манчестер Сити".