00:00 | ФУТБОЛ — Англия

Букмекеры прогнозируют поражение "Сандерленда" в матче с "Челси"

"Стэдиум оф Лайт" в Сандерленде. Фото REUTERS
"Стэдиум оф Лайт" в Сандерленде. Фото REUTERS
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В чемпионате Англии сегодня проходят матчи 16-го тура премьер-лиги. В одном из них сойдутся "Сандерленд" и "Челси". Начало встречи – в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Сандерленд" - "Челси"

Коэффициенты Winline: П1 8,93 – Н 5,46 – П2 1,34

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 0:3. Матч с "Вест Бромвич" доказал, что сегодняшнему "Челси" труднее взламывать плотную оборону не элитных команд, а маленьких, но гордых. Вопрос в том, можно ли назвать нынешний "Сандерленд" гордым – "черные коты" с огромным трудом набирают очки и никак не могут выкарабкаться из зоны вылета. Дэвид Мойес не может толком поставить оборону своей команде, поэтому она регулярно теряет очки. Словом, неясно, как именно "Сандерленд" собирается останавливать всесокрушающий "Челси".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Сандерленд" - "Челси".

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