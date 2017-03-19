Букмекеры прогнозируют поражение "Мидлсбро" в матче с "Манчестер Юнайтед"

В чемпионате Англии в эти выходные проходят матчи 29-го тура премьер-лиги. Сегодня "Мидлсбро" принимает "Манчестер Юнайтед". Начало встречи – в 15:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Мидлсбро" - "Манчестер Юнайтед"

Коэффициенты Winline: П1 5,50 – Н 3,67 – П2 1,71

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:1. "Думаю, мы проиграем в воскресенье", – стиснув зубы, произнес после победы над "Ростовом" Жозе Моуринью. Но это совсем не значит, что всем нужно срочно ставить квартиру на "Мидлсбро". Да, "Манчестер Юнайтед" непросто играть в плотном графике, но хоронить команду преждевременно. Без дисквалифицированных Ибрагимовича и Эрреры, а также травмированных Руни и Погба "МЮ" придется трудно – можно не сомневаться. Кроме того игроки "Мидлсбро" будут на подъеме после увольнения Айтора Каранки. Можно еще вспомнить матч первого круга, когда "МЮ" чуть не проиграл "Боро" на "Олд Траффорд". Против "Юнайтед" всё, но беспроигрышная серия не должна оборваться в игре с аутсайдером.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Мидлсбро" - "Манчестер Юнайтед".