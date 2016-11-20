Букмекеры прогнозируют поражение "Мидлсбро" от "Челси"

В чемпионате Англии в эти выходные проходят матчи 12-го тура премьер-лиги. Сегодня "Мидлсбро" принимает "Челси". Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Мидлсбро" - "Челси"

Коэффициенты Winline: П1 6,56 – Н 4,17 – П2 1,52

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 0:2. "Мидлсбро" дважды подряд ограбил фаворитов: "Арсенал" и "Манчестер Сити" неожиданно набрали в играх с "Боро" лишь по одному очку. Одна из причин успеха – переключение на схему 4-5-1, с которой и не справились ни Венгер, ни Гвардьола. Но Конте "Челси" привил расстановку с тремя защитниками, да и в тактике Каранке тягаться с итальянцем глупо. Единственный шанс появится у "Мидлсбро", если получившие небольшие повреждения Азар и Диегу Коста останутся вне заявки. Но это маловероятно, так что "Челси", скорее всего, продолжит сухую победную серию.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Мидлсбро" - "Челси".