Букмекеры прогнозируют поражение "Лестера" в матче с "Манчестер Юнайтед"

В чемпионате Англии в эти выходные проходят матчи 24-го тура премьер-лиги. В одном из них "Лестер" принимает "Манчестер Юнайтед". Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Лестер" - "Манчестер Юнайтед"

Коэффициенты Winline: П1 5,48 – Н 3,80 – П2 1,66

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:1. Год назад "лисы" были бы фаворитами этой встречи, но сейчас действующий чемпион борется за выживание и с каждым туром выглядит все хуже и хуже. Правда, "Манчестер Юнайтед" тоже в последнее время захворал и вновь стал терять очки там, где не должен. Проблемы с реализацией моментов могут подвести "красных дьяволов" и на этот раз. "Лестер" в гостях играет скверно, но дома часто набирает очки даже в матчах с грандами. Вероятно, "МЮ" повторит участь соседей из "Ман Сити" и потеряет очки в Лестере.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Лестер" – "Манчестер Юнайтед".