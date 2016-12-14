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Букмекеры прогнозируют поражение "Кристал Пэлас" от "Манчестер Юнайтед"

Живой талисман "Кристал Пэлас" по кличке Кайла на стадионе "Селхерст Парк". Фото REUTERS
Живой талисман "Кристал Пэлас" по кличке Кайла на стадионе "Селхерст Парк". Фото REUTERS
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В чемпионате Англии сегодня проходят матчи 16-го тура премьер-лиги. В одном из них сойдутся "Кристал Пэлас" и "Манчестер Юнайтед". Начало встречи – в 23:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Кристал Пэлас" - "Манчестер Юнайтед"

Коэффициенты Winline: П1 5,14 – Н 3,96 – П2 1,69

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 0:1. Если бы "МЮ" встречался с "Пэлас" пару недель назад, то исход матча был бы очевиден: лондонцы находились в разболтанном состоянии и проигрывали всем подряд. Но в декабре ожили и даже сподобились на триллер в гостях у "Халла". "МЮ", несмотря на победу над "Тоттенхэмом", все еще неубедителен, так что и в Лондоне не стоит ждать от него фейерверка голов. Однако победу "красные дьяволы" должны одержать.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Кристал Пэлас" - "Манчестер Юнайтед".

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