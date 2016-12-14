Букмекеры прогнозируют поражение "Кристал Пэлас" от "Манчестер Юнайтед"

В чемпионате Англии сегодня проходят матчи 16-го тура премьер-лиги. В одном из них сойдутся "Кристал Пэлас" и "Манчестер Юнайтед". Начало встречи – в 23:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Кристал Пэлас" - "Манчестер Юнайтед"

Коэффициенты Winline: П1 5,14 – Н 3,96 – П2 1,69

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 0:1. Если бы "МЮ" встречался с "Пэлас" пару недель назад, то исход матча был бы очевиден: лондонцы находились в разболтанном состоянии и проигрывали всем подряд. Но в декабре ожили и даже сподобились на триллер в гостях у "Халла". "МЮ", несмотря на победу над "Тоттенхэмом", все еще неубедителен, так что и в Лондоне не стоит ждать от него фейерверка голов. Однако победу "красные дьяволы" должны одержать.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Кристал Пэлас" - "Манчестер Юнайтед".