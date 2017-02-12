Букмекеры прогнозируют поражение "Бернли" от "Челси"

В чемпионате Англии в эти выходные проходят матчи 25-го тура премьер-лиги. В одном из них сойдутся "Бернли" и "Челси". Начало встречи – в 16:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Бернли" - "Челси"

Коэффициенты Winline: П1 8,11 – Н 4,65 – П2 1,40

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 0:1. В прошлом туре "Челси" без особого труда одолел "Арсенал", но в эти выходные "синим" предстоит задачка потруднее. "Бернли" в этом сезоне построил крепость на родном "Терф Мур" и занимает третье место в таблице домашних матчей. Правда, "Арсенал" и "Манчестер Сити" сумели увезти из Ланкашира по три очка, так что "Челси" есть, с кого брать пример. "Синие" недавно уже сталкивались с "автобусами" ("Вест Бромвич", "Сандерленд", "Кристал Пэлас", "Халл") и всякий раз выигрывали, хоть и не разгромно. Но и минимальной победы лондонцам хватит.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Бернли" - "Челси".