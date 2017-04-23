Букмекеры прогнозируют поражение "Арсенала" от "Манчестер Сити"

На стадионе "Уэмбли" в эти выходные определятся финалисты Кубка Англии. В одном из полуфиналов "Арсенал" сыграет с "Манчестер Сити". Начало встречи – в 17:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Арсенал" - "Манчестер Сити"

Коэффициенты Winline: П1 3,76 – Н 3,80 – П2 1,82

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:3. "Арсенал" с трудом уложил на лопатки "Мидлсбро" в прошлом туре, так что ни о каком завершении кризиса речи быть не может. Для лондонцев Кубок Англии в последнее время стал сакральным – Арсен Венгер научился прикрывать им очередной загубленный сезон. Но на этот раз все куда сложнее, ведь "Арсеналу" предстоит победить двух сильных соперников, чтобы поднять трофей над головой. А в этом сезоне "канониры" лишь раз обыгрывали команду из лидирующей шестерки. "Манчестер Сити" тоже переживает не лучшие времена, но на фоне лондонцев выглядит куда лучше.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" – "Манчестер Сити".